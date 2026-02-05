 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение вопреки санкциям

Фото: Michael Regan / Getty Images
Фото: Michael Regan / Getty Images

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение между странами, включая полеты бразильских авиакомпаний в Россию. Об этом, как сообщает «Интерфакс», сообщил журналистам глава Министерства транспорта Андрей Никитин.

«Безусловно, мы предлагаем бразильской стороне открыть прямые перелеты. Мы готовы для бразильских авиакомпаний создать максимально комфортные условия в России», — сказал Никитин.

Он пояснил, что решение зависит от «бразильских коллег». «Они, конечно, опасаются санкционных рисков, но достаточно большое количество людей из России летает сюда, и бразильцы летают в Россию, поэтому очень надеюсь, что мы продвинемся дальше», — добавил министр.

Бразилия испугалась стать новой мишенью Трампа из-за российского топлива
Экономика
Фото:Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press

5 января премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Бразилию, чтобы принять участие в VIII заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Предыдущий раз ее заседание состоялось в 2015 году в Москве.

По итогам встречи Мишустин вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином подпишут совместное заявление, определяющее основные направления сотрудничества двух стран на ближайшие годы.

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Антонова
Россия Бразилия авиасообщение Минтранс
