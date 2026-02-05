Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение вопреки санкциям
Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение между странами, включая полеты бразильских авиакомпаний в Россию. Об этом, как сообщает «Интерфакс», сообщил журналистам глава Министерства транспорта Андрей Никитин.
«Безусловно, мы предлагаем бразильской стороне открыть прямые перелеты. Мы готовы для бразильских авиакомпаний создать максимально комфортные условия в России», — сказал Никитин.
Он пояснил, что решение зависит от «бразильских коллег». «Они, конечно, опасаются санкционных рисков, но достаточно большое количество людей из России летает сюда, и бразильцы летают в Россию, поэтому очень надеюсь, что мы продвинемся дальше», — добавил министр.
5 января премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с визитом в Бразилию, чтобы принять участие в VIII заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Предыдущий раз ее заседание состоялось в 2015 году в Москве.
По итогам встречи Мишустин вместе с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином подпишут совместное заявление, определяющее основные направления сотрудничества двух стран на ближайшие годы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ