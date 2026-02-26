 Перейти к основному контенту
Москвичей предупредили о лужах из-за таяния сугробов

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В начале марта в Москве и Подмосковье появятся большие лужи из-за таяния сугробов и мокрого снега с дождем. Об этом РБК сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Поскольку во дворах и в Москве, и в Подмосковье много лежит снега, сугробы невывезенные <...> оно приведет к тому, что местами, наверное, на наших дорогах будет лужа», — сказала Позднякова.

Она подчеркнула, что во дворах может накапливаться вода, однако это нельзя назвать потопом или наводнением. «Это естественные весенние процессы», — уточнила синоптик.

По словам Поздняковой, одна часть сугробов будет испаряться из-за повышения температуры воздуха, другая — таять и впитываться в землю. Кроме того, коммунальные службы будут вывозить снег из города на снегоплавильные заводы и на поля.

Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик снегопада
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Позднякова отметила, что в первой половине марта в столице ожидается умеренное повышение температуры с небольшими дождями и мокрым снегом, что приведет к туманам. При этом ночью все еще будет отрицательная температура в районе 0 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сугробы в Москве «сдуются» в начале марта. По его прогнозам, столбики термометров будут колебаться от +1 до +4 градусов.

Этой зимой высота снежного покрова в столице побила несколько рекордов. 20 февраля метеорологическая служба МГУ им. М.В. Ломоносова зафиксировала наибольшую высоту сугробов за 72 года — она составила 80 см. На следующий день рекордную высоту снежного покрова за 60 лет зафиксировала метеостанция ВДНХ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

