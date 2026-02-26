 Перейти к основному контенту
0

Синоптик предсказал, когда в Москве «сдуются» рекордные сугробы

Синоптик Тишковец: рекордные сугробы в Москве «сдуются» в начале марта
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве сугробы, побившие несколько рекордов, «сдуются» в начале марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Март стартует с оттепельной и слякотной погоды, столбики термометров будут колебаться от плюс одного до плюс четырех градусов. Сугробы «сдуются» на 7 см», — отметил он.

Предшествовать этому, по словам синоптика, будет теплое окончания февраля — столица окажется под влиянием теплого сектора циклона, хотя небо и «будет хмуриться».

В Москве в конце месяца, 28 февраля, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в том числе ледяного. Столбики термометра днем покажут от нуля до плюс трех градусов, а ночью температура опустится до минус трех градусов.

Москвичам спрогнозировали пасмурную погоду и гололедицу
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Ранее, 19 февраля, Москву накрыл мощный снежный циклон «Валли». Он привел к пробкам на дорогах и отменам рейсов. 20 и 21 февраля метеорологическая служба МГУ и метеостанция ВДНХ зафиксировали рекорды высоты снежного покрова — за 72 года и 60 лет соответственно. 

Через два дня Москву и область накрыл еще один снежный циклон, снегопад продолжался сутки. 

