Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик снегопада

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Снегопад в Москве достигнет своего пика в ночь на среду, 25 февраля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снег продолжается и на пик выйдет в ночь на среду», — говорится в сообщении.

Больше всего осадков за день зафиксировала метеостанция, расположенная на Балчуге, — 4 мм. В Подмосковье больше всего снега зафиксировано в Можайске и Серпухове — по 6 мм.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, однако, заявила РБК, что основная масса осадков пришлась на дневное время суток.

По ее словам, в ближайшие ночи в столице прогнозируют 2–4 мм осадков. При этом говорить о четко выраженном пике снегопада, по ее мнению, затруднительно.

«Для разной территории пик снегопада придется на разное время. <...> Однако я считаю, что мы уже миновали основную зону осадков», — сказала она.