В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Кремле, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Президенты встретились перед заседанием Высшего государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.
На заседании планируется обсудить совместную работу в рамках программы о реализации Договора о создании союзного государства на 2024–2026 годы, а также вопросы сотрудничества двух стран в 2027–2029 годах.
Кроме того, главы государств готовятся принять решения по вопросам развития интеграционного сотрудничества в различных сферах. По данным БелТА, стороны также планируют принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами России и Белоруссии.
Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, который был посвящен подготовке к заседанию. До этого, 8 февраля, президенты обсудили вопросы международной повестки дня.
