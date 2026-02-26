 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: публикует ТГ-канал Пул Первого)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Кремле, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Президенты встретились перед заседанием Высшего государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.

На заседании планируется обсудить совместную работу в рамках программы о реализации Договора о создании союзного государства на 2024–2026 годы, а также вопросы сотрудничества двух стран в 2027–2029 годах.

Путин назвал непреложное условие развития цивилизации
Политика

Кроме того, главы государств готовятся принять решения по вопросам развития интеграционного сотрудничества в различных сферах. По данным БелТА, стороны также планируют принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами России и Белоруссии.

Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, который был посвящен подготовке к заседанию. До этого, 8 февраля, президенты обсудили вопросы международной повестки дня.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
