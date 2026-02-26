В Кремле началась встреча Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: публикует ТГ-канал Пул Первого)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Кремле, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Президенты встретились перед заседанием Высшего государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.

На заседании планируется обсудить совместную работу в рамках программы о реализации Договора о создании союзного государства на 2024–2026 годы, а также вопросы сотрудничества двух стран в 2027–2029 годах.

Кроме того, главы государств готовятся принять решения по вопросам развития интеграционного сотрудничества в различных сферах. По данным БелТА, стороны также планируют принять декрет об организации трансграничного пригородного железнодорожного сообщения между регионами России и Белоруссии.

Ранее Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, который был посвящен подготовке к заседанию. До этого, 8 февраля, президенты обсудили вопросы международной повестки дня.