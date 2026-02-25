Путин назвал непреложное условие развития цивилизации

Владимир Путин (слева) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Равный доступ к технологиям — это непреложное условие развития цивилизации, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

«Своими смелыми идеями ученые и инженеры, по сути, уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему», — сказал глава государства.

Так, биотехнологии, по его словам, сегодня развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь решить проблемы, связанные с изменением климата и дефицитом продовольствия. Россия, добавил Путин, уже готова к созданию программ в сфере биоэкономики в рамках БРИКС.

По его словам, компании, которые создают и внедряют биотехнологии, должны получить преференции и льготы.

«Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики. На задачи ее ускоренного развития нужно настроить существующие и предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций, предоставить налоговые и другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие технологии». — отметил президент.

