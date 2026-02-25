Путин назвал непреложное условие развития цивилизации
Равный доступ к технологиям — это непреложное условие развития цивилизации, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
«Своими смелыми идеями ученые и инженеры, по сути, уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему», — сказал глава государства.
Так, биотехнологии, по его словам, сегодня развиваются с беспрецедентной скоростью и могут помочь решить проблемы, связанные с изменением климата и дефицитом продовольствия. Россия, добавил Путин, уже готова к созданию программ в сфере биоэкономики в рамках БРИКС.
По его словам, компании, которые создают и внедряют биотехнологии, должны получить преференции и льготы.
«Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики. На задачи ее ускоренного развития нужно настроить существующие и предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций, предоставить налоговые и другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие технологии». — отметил президент.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности