Глава Татарстана посоветовал решить проблему демографии уговорами женщин

Рустам Минниханов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Проблему падения рождаемости в Татарстане можно решить в том числе уговорами, заявил глава республики Рустам Минниханов на сессии Казанской городской думы.

По его словам, если раньше прирост населения в Татарстане составлял 10 тыс. человек, сейчас наблюдается «минус» с тем же показателем. Проблема рождаемости, по словам Минниханова, касается и Казани, где «положительный баланс» остается незначительным.

«Так что давайте уговаривайте своих женщин, девушек, знакомых и сами постарайтесь. Демографию нам никто не улучшит. Это наше общее дело. Никто к вам не приедет и не подумает. Давайте сообща», — сказал глава республики.

Согласно данным Росстата, естественного прироста населения в России не наблюдается с 2017 года. Максимальное число родившихся начиная с 2000-го было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683. В 2024 году в России родилось 1,222 млн детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023-м. В Минздраве объясняли такие показатели сокращением числа женщин репродуктивного возраста.

В 2025 году рождаемость, по оценке Минздрава, находилась почти на уровне 2000 года , когда этот показатель был на одном из самых низких уровней. Тогда же замминистра здравоохранения Виктор Фисенко привел прогноз Росстата, согласно которому увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года.

В декабре того же года президент Владимир Путин признал, что рождаемость в стране продолжает снижаться, а значит, уже принятых мер в сфере демографии недостаточно. В феврале текущего года он назвал решение задач в области демографии, стоящих перед Россией, приоритетом на последующие годы.