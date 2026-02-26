 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Глава Татарстана посоветовал решить проблему демографии уговорами женщин

Рустам Минниханов
Рустам Минниханов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Проблему падения рождаемости в Татарстане можно решить в том числе уговорами, заявил глава республики Рустам Минниханов на сессии Казанской городской думы.

По его словам, если раньше прирост населения в Татарстане составлял 10 тыс. человек, сейчас наблюдается «минус» с тем же показателем. Проблема рождаемости, по словам Минниханова, касается и Казани, где «положительный баланс» остается незначительным.

«Так что давайте уговаривайте своих женщин, девушек, знакомых и сами постарайтесь. Демографию нам никто не улучшит. Это наше общее дело. Никто к вам не приедет и не подумает. Давайте сообща», — сказал глава республики.

Правительство утвердило план роста рождаемости и укрепления суверенитета
Экономика
Фото:Марина Круглякова / ТАСС

В 2025 году рождаемость, по оценке Минздрава, находилась почти на уровне 2000 года, когда этот показатель был на одном из самых низких уровней. Тогда же замминистра здравоохранения Виктор Фисенко привел прогноз Росстата, согласно которому увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами произойдет после 2027 года. 

Согласно данным Росстата, естественного прироста населения в России не наблюдается с 2017 года. Максимальное число родившихся начиная с 2000-го было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683. В 2024 году в России родилось 1,222 млн детей, что на 3,4% меньше, чем в 2023-м. В Минздраве объясняли такие показатели сокращением числа женщин репродуктивного возраста.

В декабре того же года президент Владимир Путин признал, что рождаемость в стране продолжает снижаться, а значит, уже принятых мер в сфере демографии недостаточно. В феврале текущего года он назвал решение задач в области демографии, стоящих перед Россией, приоритетом на последующие годы.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
рождаемость Татарстан Рустам Минниханов демография
