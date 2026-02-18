Путин назвал демографическое развитие приоритетом «на годы вперед»

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Решение задач в области демографии, стоящих перед Россией, является общенациональным приоритетом на последующие годы. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

Он начал свою речь с описания реализации крупных проектов в области здравоохранения в регионах России.

«Такие современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну: это наш общенациональный приоритет на годы вперед», — сказал Путин.

Особое внимание президент уделил модернизации первичного звена здравоохранения — поликлиник и ФАПов. По его словам, за последние пять лет на этот проект было направлено 586,8 млрд руб. (из них 485,4 млрд — федеральные средства, 101,4 млрд — региональные).

Также за этот период в России построили более 6,1 тыс. новых медицинских объектов, отремонтировали свыше 7,8 тыс. учреждений, закупили более 225 тыс. единиц медицинского оборудования, а парк спецтранспорта пополнился на 20,4 тыс. машин.