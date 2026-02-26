Орбан написал Зеленскому открытое письмо с требованием «изменить курс»

Виктор Орбан (Фото: Reuters)

Премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где призвал его изменить «свой антивенгерский курс».

В тексте Орбан говорит о том, что Украина четыре года «работала» над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в конфликт, и для этого заручилась поддержкой Брюсселя и венгерской оппозиции.

По словам Орбана, в текущей ситуации Украина оказалась не по вине венгров. «Нам жаль украинский народ, но мы не хотим участвовать в войне. Мы не хотим финансировать боевые действия и не хотим платить больше за энергоносители», — написал венгерский премьер.

Он также привал «немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Восточную Европу, и потребовал «большего уважения» к Венгрии.

Накануне Орбан объявил об усилении по всей стране охраны ключевых объектов энергетической отрасли. Полиция также будет мобилизована и усилит патрулирование вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.

До этого Украина в третий раз перенесла срок возобновления поставок по «Дружбе» — на 26 февраля. Минэкономики Словакии заявило, что не получило объяснений задержки. В от же день Зеленский сказал, что ремонт «Дружбы» не может быть завершен «так быстро», несмотря на просьбы Евросоюза и недовольство Венгрии.

Словацкий премьер Роберт Фицо 23 февраля объявил о прекращении поставок электроэнергии на Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по «Дружбе». Об аналогичном решении объявила Венгрия. Братислава и Будапешт обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по трубопроводу «Адрия». В Кремле считают, что Украина занимается энергетическим шантажом Венгрии.