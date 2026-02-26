 Перейти к основному контенту
Azur Air изменила расписание нескольких рейсов в Таиланд и из него

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Авиакомпания Azur Air внесла изменения в расписание ряда рейсов в Таиланд и обратно, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.

Изменения коснулись следующих рейсов:

• ZF-2901 Москва — Пхукет;

• ZF-2972 Пхукет — Красноярск;

• ZF-2601 Москва — Фукуок.

Все пассажиры, по информации Azur Air, оповещены о переносах. С клиентами, прибывшими в аэропорт к старому времени вылета, работают представители авиакомпании.

Более 20 рейсов в московских аэропортах отменили из-за непогоды
Общество

Пассажирам предоставили услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки и горячее питание. Кроме того, проводится работа по размещению пассажиров в гостиницах. Так, пассажирам, вылетающим рейсом ZF-2972 Пхукет — Красноярск, было продлено проживание в гостинице, рассказали в пресс-службе.

О планах Azur Air сократить рейсы в Таиланд на фоне временных сложностей с авиатехникой и ограничений из-за режима «Ковер» сообщили в начале февраля. Накануне самолеты авиакомпании дважды совершали незапланированную посадку: первый следовал из Пхукета в Барнаул, второй — из Нячанга в Иркутск.

