Azur Air изменила расписание нескольких рейсов в Таиланд и из него
Авиакомпания Azur Air внесла изменения в расписание ряда рейсов в Таиланд и обратно, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.
Изменения коснулись следующих рейсов:
• ZF-2901 Москва — Пхукет;
• ZF-2972 Пхукет — Красноярск;
• ZF-2601 Москва — Фукуок.
Все пассажиры, по информации Azur Air, оповещены о переносах. С клиентами, прибывшими в аэропорт к старому времени вылета, работают представители авиакомпании.
Пассажирам предоставили услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки и горячее питание. Кроме того, проводится работа по размещению пассажиров в гостиницах. Так, пассажирам, вылетающим рейсом ZF-2972 Пхукет — Красноярск, было продлено проживание в гостинице, рассказали в пресс-службе.
О планах Azur Air сократить рейсы в Таиланд на фоне временных сложностей с авиатехникой и ограничений из-за режима «Ковер» сообщили в начале февраля. Накануне самолеты авиакомпании дважды совершали незапланированную посадку: первый следовал из Пхукета в Барнаул, второй — из Нячанга в Иркутск.
