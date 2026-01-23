Рейс авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, готовится к экстренной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу.

«Самолет готовится совершить незапланированную посадку в Ланчжоу. Дополнительные комментарии сможем предоставить после посадки», - сообщили РБК в пресс-службе Azur air.

Материал дополняется