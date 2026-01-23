 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае

Рейс авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, готовится к экстренной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу.

«Самолет готовится совершить незапланированную посадку в Ланчжоу. Дополнительные комментарии сможем предоставить после посадки», - сообщили РБК в пресс-службе Azur air.

Материал дополняется

Авторы
Антонина Сергеева
При участии
Виктория Хабарова
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Суд удовлетворил иск Амурского ГПЗ к Linde из-за пожаров Бизнес, 11:08
«Синара» назвала недооцененные акции с учетом цен на сырье и курса рубля Инвестиции, 11:05
✍🏻 Сила или балласт: проверьте команду на эффективность. Тест 11:04
Reuters узнал, кем Индия начала заменять российских поставщиков нефти Политика, 11:02
ФСБ задержала в Крыму двух диверсантов Политика, 10:58
Начать заново. Как возобновить карьерный путь после долгого перерыва Образование, 10:54
Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае Общество, 10:54
FT узнала, что глав компаний не выпускали из зала после речи Трампа Политика, 10:53
В российских школах сократят часы на иностранный язык с 510 до 408 Общество, 10:42
Тренер сборной Белоруссии временно возглавил баскетбольный «Зенит» Спорт, 10:38
Трамвай сошел с рельс на Ростокинском проезде в Москве Общество, 10:36
Делегация США рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе Политика, 10:32
В Алтайском крае двоих подростков обвинили в совершении диверсии Политика, 10:26
Соболенко победила сменившую гражданство россиянку на Australian Open Спорт, 10:26