Общество,
0
Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае
Рейс авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, готовится к экстренной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу.
«Самолет готовится совершить незапланированную посадку в Ланчжоу. Дополнительные комментарии сможем предоставить после посадки», - сообщили РБК в пресс-службе Azur air.
Материал дополняется
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине