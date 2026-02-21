 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Более 20 рейсов в московских аэропортах отменили из-за непогоды

За сутки 25 рейсов в московских аэропортах отменили из-за снегопада, пять из них осуществляли иностранные перевозчики. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Всего 20 февраля аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 1266 рейсов, из них 651 — на вылет и 615 — на прилет. Один самолет по решению экипажа выполнил посадку на запасном аэродроме.

По состоянию на 00:00 мск 21 февраля, на вылет из Москвы более чем на два часа задержали 11 рейсов. 

Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Для обслуживания судов авиагавани привлекли дополнительных сотрудников, службы аэропорты работают в усиленном режиме. Сотрудники проводят чистки и обработку взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.

Работу воздушного транспорта в московской регионе взяли на свой контроль Минтранс России, Росавиация и  Ространснадзор.

Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея
Фотогалерея 

Москву и Подмосковье с ночи 19 февраля накрыл сильный снегопад. За сутки в столице выпало 28 мм осадков, что составляет 64% месячной нормы февраля.

Вечером 18 февраля пресс-служба Минтранса предупредила, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шереметьево введут ограничения взлетно-посадочных операций. Из-за этого авиакомпания «Победа» перенесла 16 рейсов во Внуково.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Росавиация отмена рейсов Шереметьево Внуково Домодедово Жуковский аэропорты снегопад
