AZUR air сократит рейсы в Таиланд из-за сложностей с авиатехникой
AZUR air планирует сократить полетную программу из регионов России в Таиланд на фоне временных сложностей с авиатехникой и ограничений из-за режима «Ковер». Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Евгений Королев, передает «Интерфакс».
По его словам, перевозчик совместно с туроператорами «прореживает» расписание, чтобы повысить регулярность полетов и обеспечить безопасность.
«В целом расписание сократится на 5–6%: это касается рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 767», — сказал Королев журналистам на форуме НАИС-2026.
За последние две недели самолеты компании AZUR air дважды совершали незапланированную посадку — 23 января рейс из Пхукета в Барнаул экстренно сел в китайском аэропорту Ланьчжоу, а 28 января самолет, следовавший из вьетнамского Нячанга в Иркутск, незапланированно приземлился в Ханое (Вьетнам).
