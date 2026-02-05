 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
AZUR air сократит рейсы в Таиланд из-за сложностей с авиатехникой

AZUR air сократит рейсы в Таиланд из-за сложностей с авиатехникой и «ковров»
AZUR air планирует сократить рейсы в Таиланд на фоне временных сложностей с авиатехникой и ограничений из-за режима «Ковер». За последние две недели самолеты авиакомпании дважды совершали незапланированную посадку
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

AZUR air планирует сократить полетную программу из регионов России в Таиланд на фоне временных сложностей с авиатехникой и ограничений из-за режима «Ковер». Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Евгений Королев, передает «Интерфакс».

По его словам, перевозчик совместно с туроператорами «прореживает» расписание, чтобы повысить регулярность полетов и обеспечить безопасность.

«В целом расписание сократится на 5–6%: это касается рейсов, выполняемых на самолетах Boeing 767», — сказал Королев журналистам на форуме НАИС-2026.

Самолет Пхукет — Барнаул планирует экстренно приземлиться в Китае
Общество
Фото:Markus Mainka / Global Look Press

За последние две недели самолеты компании AZUR air дважды совершали незапланированную посадку — 23 января рейс из Пхукета в Барнаул экстренно сел в китайском аэропорту Ланьчжоу, а 28 января самолет, следовавший из вьетнамского Нячанга в Иркутск, незапланированно приземлился в Ханое (Вьетнам).

