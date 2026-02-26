 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Кравцов назвал сроки обновления требований к игрушкам и детским садам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
В 2026 году в России утвердят предложения по оформлению игрушек, музыкальных произведений, мультфильмов, сказок и художественных произведений, а также пространств в детских садах, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В этом году мы планируем утвердить требования по формированию пространств в детских садиках, требования к игрушкам, к музыкальным произведениям, к мультфильмам, рекомендации по сказкам, литературе, организации подготовки воспитателей детских садов. То есть тот комплекс мер, который давно назрел, который нам необходимо реализовать», — сказал он на открытии форума «Учитель — будущее России», передает корреспондент РБК.

Кравцов призвал ограничить время с гаджетами учащимся до 16 лет
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Также появятся «Добрые игры» и игрушки для детей, которые будут нужны, чтобы прививать традиционные ценности детям. Такие игрушки, двумя днями ранее сообщал Кравцов, позволят детям познакомиться с традициями России, ее достижениями, деятелями и промыслами.

Ранее Кравцов заявил, что в России разработают новый стандарт деятельности детских садов. Минпросвещения внесет изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования для «усиления воспитательной составляющей». Кроме того, министерство создаст рекомендации по «современному и безопасному оформлению пространств детских садов», в том числе для детей с ограниченными возможностями.

Читайте РБК в Telegram.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Ксения Потрошилина, Маргарита Грошева Маргарита Грошева
детские сады Дети Сергей Кравцов
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
