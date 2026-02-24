Перечень разрешенных игрушек создадут для детских садов в России
Министерство просвещения России создаст для детских садов перечень игр и игрушек, способствующих развитию ребенка и соответствующих традиционным ценностям. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава министерства Сергей Кравцов.
Он пояснил, что власти планируют сформировать системный подход к оснащению российских детских садов.
«[Планируется] определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — сказал Кравцов.
По словам главы Минпросвещения, такие игрушки дадут детям возможность познакомиться с культурными традициями России, ее достижениями, историческими деятелями и народно-художественными промыслами.
Ранее в феврале Кравцов заявил, что в России разработают новый стандарт работы детских садов. Минпросвещения планирует внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования для «усиления воспитательной составляющей». Кроме того, министерство создаст рекомендации по «современному и безопасному оформлению пространств детских садов», в том числе для детей с ограниченными возможностями.
Президент России Владимир Путин в январе 2026 года поручил продлить работу ясельных групп детских садов страны до 20:00. Как пояснил глава государства, это нужно для того, чтобы после рождения ребенка женщины могли как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что правительство поработает над этим с главами регионов.
