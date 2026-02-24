 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Перечень разрешенных игрушек создадут для детских садов в России

Кравцов: для детсадов создадут перечень разрешенных игрушек
В него войдут игры и игрушки, способствующие развитию ребенка и соответствующие российским традиционным ценностям. Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что власти намерены сформировать системный подход к оснащению детсадов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Министерство просвещения России создаст для детских садов перечень игр и игрушек, способствующих развитию ребенка и соответствующих традиционным ценностям. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

Он пояснил, что власти планируют сформировать системный подход к оснащению российских детских садов.

«[Планируется] определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — сказал Кравцов.

По словам главы Минпросвещения, такие игрушки дадут детям возможность познакомиться с культурными традициями России, ее достижениями, историческими деятелями и народно-художественными промыслами.

В Думе обсудили борьбу с «синим чудовищем» и «зайцем со злобной улыбкой»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее в феврале Кравцов заявил, что в России разработают новый стандарт работы детских садов. Минпросвещения планирует внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования для «усиления воспитательной составляющей». Кроме того, министерство создаст рекомендации по «современному и безопасному оформлению пространств детских садов», в том числе для детей с ограниченными возможностями.

Президент России Владимир Путин в январе 2026 года поручил продлить работу ясельных групп детских садов страны до 20:00. Как пояснил глава государства, это нужно для того, чтобы после рождения ребенка женщины могли как можно скорее вернуться на работу и не потерять квалификацию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что правительство поработает над этим с главами регионов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
детский сад игрушки Традиционные ценности Сергей Кравцов Минпросвещения
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
