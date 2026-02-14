 Перейти к основному контенту

Общество⁠,
0

Минпросвещения обновит стандарт работы детсадов

Минпросвещения обновит стандарт дошкольного образования, усилив воспитательную часть и требования к оформлению детсадов. 2026 год объявлен Годом дошкольного образования
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В России разработают новый стандарт для работы детских садов, заявил «РИА Новости» глава министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомство собирается внести изменения в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, чтобы «усилить воспитательную составляющую».

Кроме того, министерство разработает рекомендации по «современному и безопасному оформлению пространств детских садов», в том числе для детей с ограниченными возможностями развития (ОВЗ).

Кравцов напомнил, что 2026 год объявлен Минпросвещением Годом дошкольного образования в системе образования. Для реализации инициативы предусмотрен насыщенный и ориентированный на практику план мероприятий, министерство создаст организационный комитет для учета предложений, поступивших от регионов.

Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России
Общество
Владимир Мединский

В этом году президент России Владимир Путин выступил с несколькими поручениями касательно работы детских садов. Так, в январе он заявил, что работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

Режим работы детских садов регулируется уставом самой организации и санитарными правилами (СанПиН), определяющими разные типы групп. Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного дня (8–10-часового пребывания), полного дня (10,5–12-часового пребывания), продленного дня (13–14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей.

В феврале глава государства поручил правительству совместно с исполнительными органами регионов до 1 июля 2026 года провести анализ востребованности ясельных групп в детских садах, в том числе негосударственных, и принять меры для их развития.

Дарья Лебедева
Минпросвещения детские сады дошкольное образование Сергей Кравцов министр
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
