Кравцов: частое обращение к гаджетам у детей до 16 лет мешает развитию психики

Кравцов призвал ограничить время с гаджетами учащимся до 16 лет

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Учащимся младше 16 лет следует ограничить слишком активное использование гаджетов, поскольку они мешают формированию основных психических функций школьника. Такое мнение выразил министр просвещения России Сергей Кравцов на прямой линии в рамках Форума классных руководителей в Национальном центре «Россия».

«Неслучайно принят закон о запрете использования мобильных телефонов на уроках. И в целом до 16 лет мы бы не рекомендовали использовать активно гаджеты, мобильные телефоны школьникам», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Министр выразил мнение, что гаджеты мешают формированию ключевых психических функций у школьников, поскольку дети чрезмерно погружаются в виртуальную реальность.

Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве с 1 по 3 октября. Мероприятие, проводимое Минпросвещения по поручению президента России Владимира Путина, собирает тысячу педагогов-активистов и кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов России, а также делегатов из девяти дружественных стран. Всего на форум поступило свыше 48 тысяч заявок.

Законопроект о запрете использования школьниками мобильных телефонов во время уроков в Госдуме одобрили в декабре 2023 года. «Реализация данного положения позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда выразил мнение, что данная мера повысит авторитет учителя и будет способствовать живому общению в классе.

Общий запрет на использование мобильных телефонов на уроках Минпросвещения ввело с 1 сентября 2022 года.