Жена Дмитриева рассказала о судьбе его футболок с цитатами о России

Наталья Попова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Жена спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева телеведущая Наталья Попова рассказала, что супруг отдает ей футболки, в которых участвует в переговорах и встречах по украинскому урегулированию.

«Я у него потом забираю: говорю, дай поносить. Там много: «Россия — страна, которая ничего не боится», еще есть толстовки с «Орешником». Но их только на специальные мероприятия», — рассказала сама Попова журналисту Александру Юнашеву.

Куртку с надписью «Россия не та страна, которая чего-то боится!» Дмитриев надел на декабрьскую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Эта надпись — цитата президента Владимира Путина с форума «Один пояс — один путь» в Китае в 2017 году.

Одежду для переговоров супруг выбирает сам, она советов не дает, рассказала Попова. И добавила, что рабочие моменты, связанные с переговорами, в кругу семьи не обсуждаются. «То, что должно оставаться секретным, остается секретным», — заключила Попова.

26 февраля в Женеве пройдут двусторонние переговоры США и Украины. По данным «РИА Новости», Дмитриев прибудет в этот день на переговоры с представителями США. Он встретится с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.