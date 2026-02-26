 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Жена Дмитриева рассказала о судьбе его футболок с цитатами о России

Дмитриев после переговоров отдает супруге свои футболки с цитатами про Россию
Сюжет
Переговоры России и Украины
Наталья Попова
Наталья Попова (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Жена спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева телеведущая Наталья Попова рассказала, что супруг отдает ей футболки, в которых участвует в переговорах и встречах по украинскому урегулированию.

«Я у него потом забираю: говорю, дай поносить. Там много: «Россия — страна, которая ничего не боится», еще есть толстовки с «Орешником». Но их только на специальные мероприятия», — рассказала сама Попова журналисту Александру Юнашеву.

Дмитриев назвал страны, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа
Политика

Куртку с надписью «Россия не та страна, которая чего-то боится!» Дмитриев надел на декабрьскую встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Эта надпись — цитата президента Владимира Путина с форума «Один пояс — один путь» в Китае в 2017 году.

Одежду для переговоров супруг выбирает сам, она советов не дает, рассказала Попова. И добавила, что рабочие моменты, связанные с переговорами, в кругу семьи не обсуждаются. «То, что должно оставаться секретным, остается секретным», — заключила Попова.

26 февраля в Женеве пройдут двусторонние переговоры США и Украины. По данным «РИА Новости», Дмитриев прибудет в этот день на переговоры с представителями США. Он встретится с Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Кирилл Дмитриев футболки переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
