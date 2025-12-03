Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили
Черную куртку с гербом России, автографом Владимира Путина и цитатой «Россия не та страна, которая чего-то боится», в которой глава РФПИ Кирилл Дмитриев гулял по Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, полностью раскупили. Об этом сообщили в пресс-службе национального центра «Россия», передает «РИА Новости».
Куртка является мерчем национального центра. В пресс-службе отметили, что изделие стоило около 24 тыс. руб. Там также заявили, что планируется выпуск новых партий этой модели, и посоветовали «следить за обновлениями».
2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Кремле похвалил Москву, отметив, что ему удалось совершить «красивую прогулку» по «удивительному городу». Перед переговорами Уиткофф и Кушнер в сопровождении Кирилла Дмитриева посетили ресторан рядом с Манежной площадью, после чего пешком направились в Кремль.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили