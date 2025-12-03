Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили

Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Екатерина Шамарова / ТАСС)

Черную куртку с гербом России, автографом Владимира Путина и цитатой «Россия не та страна, которая чего-то боится», в которой глава РФПИ Кирилл Дмитриев гулял по Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, полностью раскупили. Об этом сообщили в пресс-службе национального центра «Россия», передает «РИА Новости».

Куртка является мерчем национального центра. В пресс-службе отметили, что изделие стоило около 24 тыс. руб. Там также заявили, что планируется выпуск новых партий этой модели, и посоветовали «следить за обновлениями».

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Кремле похвалил Москву, отметив, что ему удалось совершить «красивую прогулку» по «удивительному городу». Перед переговорами Уиткофф и Кушнер в сопровождении Кирилла Дмитриева посетили ресторан рядом с Манежной площадью, после чего пешком направились в Кремль.