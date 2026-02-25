 Перейти к основному контенту
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США

Питер Наварро
Питер Наварро (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро считает, что гендиректор Apple Inc. Тим Кук «нагло лгал» о переносе производства в Соединенные Штаты, пишет New York Post.

Накануне Кук заявил, что Apple «твердо привержена» будущему американского производства и начнет производство Mac mini в Хьюстоне в конце года.

«В первый президентский срок пребывания Дональда Трампа у власти ему позволили избежать последствий — ведь он пообещал фактически перенести производство iPhone из Китая сюда, однако нагло солгал <...> И он делает это снова. Это вполне обычное дело», — заявил Наварро.

Он также назвал главу Apple «королем обхода пошлин» и подчеркнул, что компания не соответствует политике Трампа по возрождению промышленности.

Axios узнал, почему iPod вновь обрели популярность
Технологии и медиа
&laquo;iPod Nano&raquo;

Прошлой весной Трамп заявил, что Apple придется платить пошлины от 25% за iPhone, выпущенные за пределами США, а также предостерег Кука от расширения мощностей в Индии. «Я сказал Тиму: мы очень хорошо к тебе относились, терпели все заводы, которые ты строил в Китае годами, а теперь ты должен создавать для нас», — сказал Трамп в ходе своего визита в Катар в мае. Он напомнил, что Apple обещала нарастить выпуск продукции в США.

В феврале 2025 года Apple обязалась вложить в экономику США $500 млрд за четыре года, а также заявила о планах расширения производственных мощностей в стране.

Производства Apple расположены в трех странах: Китай, Индия и Вьетнам. Большинство заводов, занимающихся сборкой iPhone, расположены в Китае. В Индии, как писал Bloomberg, выпускают 20% устройств. За 2024 год Apple удалось увеличить производство iPhone в Индии почти на 60%.

В прошлом году американская финансовая компания Wedbush Securities подсчитала, что стоимость iPhone утроится, если сборка будет перенесена в США.

Читайте РБК в Telegram.

