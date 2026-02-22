 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Axios узнал, почему iPod вновь обрели популярность

Apple сняла с производства последний плеер iPod 7-го поколения в мае 2022-го — за почти 21 год существования бренд выпустил пять основных линеек. Интерес к моделям Classic и Nano растет на фоне ностальгии и «цифрового выгорания»
Люди все чаще интересуются снятыми с производства MP3-плееры Apple — из-за ностальгии и «цифрового выгорания», пишет Axios.

Количество поисковых запросов «iPod Classic» и «iPod Nano» на интернет-аукционе eBay с января по октябрь 2025 года выросло на 25% и 20% соответственно по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Как пишет издание, этот интерес — часть тенденции к возвращению к офлайн-устройствам и хобби. По словам профессора информатики и автора книги «Цифровой минимализм» Кэла Ньюпорта, более старые технологии, как правило, «моноцелевые». «Например, с iPod можно только слушать музыку <...> Смартфоны, напротив, объединяют в себе музыку, сообщения, ленты соцсетей, новости и многое другое, что делает практически невозможным постоянный контроль за использованием технологий», — считает он.

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить очки, наушники и кулон с ИИ
Технологии и медиа

Также Axios пообщался с представителями разных поколений — они заявили, что используют iPod, потому что «им не нужно 20 уведомлений» или из-за привязанности к вещам, которые «приносили нам надежду и счастье в прошлом».

«Мы отходим от культуры тотального, бесшовного удобства и возвращаемся к поиску смысла в трудностях», — пояснил главный стратег компании The Harris Poll Либби Родни.

Дебют iPod состоялся в 2001 году. Слоган, представленный Стивом Джобсом в 2001 году, гласил: «1000 песен в вашем кармане».

Apple официально сняла с производства последний плеер из линейки iPod — iPod touch (7-го поколения) в мае 2022 года. До этого, в 2017 году, были прекращены выпуски iPod Nano и Shuffle, а в 2014-м — iPod Classic.

