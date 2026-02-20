Прокуратура Вирджинии подала иск против Apple за хранение материалов CSAM

Фото: Andrew Burton / Getty Images

Генеральная прокуратура Западной Вирджинии подала иск к компании Apple. Организацию обвинили в допустимости хранения и распространения материалов с сексуальным насилием над детьми (CSAM) в сервисе iCloud, сообщает CNN.

Генпрокуратура утверждает, что на протяжении многих лет Apple предпочитала конфиденциальность пользователей безопасности детей. Компания, по мнению прокуратуры, не может утверждать, что не знала о проблеме. Ее обвиняли как в недостаточных усилиях по предотвращению хранения CSAM, так и в чрезмерной защите конфиденциальности личных фотографий и документов пользователей.

В иске говорится, что США обязывают компании сообщать о незаконном контенте в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей. Так, Google подал 1,47 млн таких сообщений в 2023 году, а Apple — всего 267 сообщений. «Такое поведение отвратительно, а бездействие Apple непростительно», — заявил в пресс-релизе генеральный прокурор Западной Вирджинии Джей-Би Маккаски.

Представитель Apple заявил, что защита безопасности и конфиденциальности пользователей, в том числе и детей, — основа деятельности компании. Apple также указала на функцию, которую компания предлагает под названием «Безопасность коммуникаций», которая размывает изображения с нагими телами при получении и попытке отправки контента.

При этом, утверждается в иске, система хранения Apple позволяет многократно распространять CSAM и упрощает его просмотр на разных устройствах. Владение таким контентом запрещено законом в США и других странах, включая Россию.

Прокуратура Западной Вирджинии требует взыскания установленных законом и штрафных убытков, судебного запрета, а также требует обязать Apple внедрить эффективные меры обнаружения запрещенного контента.

