Технологии и медиа⁠,
NASA разрешило астронавтам брать с собой в космос iPhonе

Кристина Кук
Кристина Кук (Фото: NASA)

Экипажи предстоящих лунных и орбитальных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) впервые в истории агентства будут использовать смартфоны для съемки и документирования полетов.

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что решение по использованию в космосе новейших смартфонов принято для расширения возможностей экипажей на орбите. «Мы выдадим нашим экипажам инструменты, позволяющие запечатлеть особенные моменты и поделиться вдохновляющими изображениями и видео со всем миром», — написал он в соцсети X.

Смартфоны получат участники облета Луны в рамках программы Artemis, а также экипаж одной из ближайших миссий на Международную космическую станцию.

По данным Bloomberg, в NASA отметили, что на данном этапе для использования на орбите сертифицированы именно смартфоны iPhone от Apple, однако в перспективе агентство не исключает допуска и других мобильных устройств. До этого космонавты использовали в полетах сертифицированные ноутбуки, фото- и видеокамеры, но не смартфоны.

NASA прервало заправку ракеты на репетиции старта из-за утечки водорода
Технологии и медиа
Фото:Steve Nesius / Reuters

Ранее глава NASA сообщил, что агентство перенесло запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне с февраля на март.

Айзекман пояснил, что решение принято из соображений безопасности после выявленных технических проблем во время генеральной репетиции старта. Он отметил, что с учетом почти трехлетнего перерыва между запусками ракеты Space Launch System агентство изначально допускало возможные сложности. Перед стартом команда планирует проанализировать полученные данные, устранить неисправности, провести ремонт и выполнить дополнительную репетицию.

Плугина Ирина
NASA космос iPhone астронавты
