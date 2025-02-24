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Apple обязалась вложить в экономику США $500 млрд за четыре года

Apple AAPL $245,55 -0,11% Купить
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Компания Apple инвестирует более $500 млрд в экономику США в течение следующих четырех лет, сообщила пресс-служба корпорации.

В рамках этого пакета инвестиций Apple откроет в Хьюстоне завод по производству серверов, поддерживающих платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence. Корпорация также в два раза увеличит объем средств в своем Фонде передового производства, создаст в Мичигане академию для обучения нового поколения производителей и увеличит инвестиции в исследования и разработки в таких областях, как кремниевая инженерия.

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Фото:Scott Barbour / Getty Images

«Мы продолжим работать с людьми и компаниями по всей стране, чтобы помочь написать новую выдающуюся главу в истории американских инноваций», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Число команд и объектов будет расширяться в Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и Вашингтоне. На данный момент Apple обеспечивает более 2,9 млн рабочих мест по всей стране за счет прямого трудоустройства, сотрудничества с американскими поставщиками и производителями, а также разработки приложений iOS, отметили в пресс-службе корпорации.

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