Apple обязалась вложить в экономику США $500 млрд за четыре года
Компания Apple инвестирует более $500 млрд в экономику США в течение следующих четырех лет, сообщила пресс-служба корпорации.
В рамках этого пакета инвестиций Apple откроет в Хьюстоне завод по производству серверов, поддерживающих платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence. Корпорация также в два раза увеличит объем средств в своем Фонде передового производства, создаст в Мичигане академию для обучения нового поколения производителей и увеличит инвестиции в исследования и разработки в таких областях, как кремниевая инженерия.
«Мы продолжим работать с людьми и компаниями по всей стране, чтобы помочь написать новую выдающуюся главу в истории американских инноваций», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.
Число команд и объектов будет расширяться в Мичигане, Техасе, Калифорнии, Аризоне, Неваде, Айове, Орегоне, Северной Каролине и Вашингтоне. На данный момент Apple обеспечивает более 2,9 млн рабочих мест по всей стране за счет прямого трудоустройства, сотрудничества с американскими поставщиками и производителями, а также разработки приложений iOS, отметили в пресс-службе корпорации.
Читайте РБК в Telegram.
США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России
Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам
Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской