Денис Мантуров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Первому вице-премьеру Денису Мантурову присвоили звание Героя России, сообщила пресс-служба Росгвардии.

С присвоением высшего звания его поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов на расширенном заседании итоговой коллегии. Мантуров также выступил на заседании, подчеркнув вклад Росгвардии в противодействие терроризму и достижение целей военной операции.

О присвоении Мантурову звания Героя России также написал глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя вице-премьера с днем рождения 23 февраля.

«Указом Президента России Денис Валентинович удостоен высшего звания «Герой Российской Федерации», — написал Кадыров.

Герой России — высшее звание, присваиваемое президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Удостоенным звания вручают знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

Денис Мантуров занимает пост первого заместителя председателя правительства с 14 мая 2024 года. Он курирует вопросы промышленности, технологического развития и государственного оборонного заказа.

