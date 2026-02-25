 Перейти к основному контенту
0

Мантурову присвоили звание Героя России

Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Первому вице-премьеру Денису Мантурову присвоили звание Героя России, сообщила пресс-служба Росгвардии.

С присвоением высшего звания его поздравил директор Росгвардии Виктор Золотов на расширенном заседании итоговой коллегии. Мантуров также выступил на заседании, подчеркнув вклад Росгвардии в противодействие терроризму и достижение целей военной операции.

О присвоении Мантурову звания Героя России также написал глава Чечни Рамзан Кадыров, поздравляя вице-премьера с днем рождения 23 февраля.

«Указом Президента России Денис Валентинович удостоен высшего звания «Герой Российской Федерации», — написал Кадыров.

Звание Героя России присвоили 19-летнему военному с позывным Крош
Политика
Сергей Крашенинников

Герой России — высшее звание, присваиваемое президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Удостоенным звания вручают знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

Денис Мантуров занимает пост первого заместителя председателя правительства с 14 мая 2024 года. Он курирует вопросы промышленности, технологического развития и государственного оборонного заказа.

Материал дополняется

Денис Мантуров
политик, первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
