Звание Героя России присвоили 19-летнему военному с позывным Крош
Звание Героя России присвоили 19-летнему Сергею Крашенинникову за участие в освобождении Курской области, сообщил губернатор Владимир Солодов.
Уроженец Камчатского края с позывным Крош командовал штурмовой группой батальона «Арктический», его подразделение заняло восемь укрепленных пунктов и удерживало их 52 дня.
«Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным Крош, по указу президента России удостоен звания Героя России», — написал глава региона.
Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, солдаты ВСУ заняли 1268 кв. км (площадь субъекта — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении региона Генштаб отчитался 26 апреля следующего года.
Всего в ходе вторжения погиб 331 человек, еще свыше 550 пострадали.
