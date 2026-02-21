 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Звание Героя России присвоили 19-летнему военному с позывным Крош

Звание Героя России получил 19-летний камчатский военный с позывным Крош
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Крашенинников
Сергей Крашенинников (Фото: Минобороны России)

Звание Героя России присвоили 19-летнему Сергею Крашенинникову за участие в освобождении Курской области, сообщил губернатор Владимир Солодов.

Уроженец Камчатского края с позывным Крош командовал штурмовой группой батальона «Арктический», его подразделение заняло восемь укрепленных пунктов и удерживало их 52 дня.

«Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным Крош, по указу президента России удостоен звания Героя России», — написал глава региона.

В зоне военной операции погиб Герой России из Дагестана Муслим Муслимов
Политика
Муслим Муслимов

Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, солдаты ВСУ заняли 1268 кв. км (площадь субъекта — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении региона Генштаб отчитался 26 апреля следующего года.

Всего в ходе вторжения погиб 331 человек, еще свыше 550 пострадали.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Теги
Герой России Камчатский край Владимир Солодов
Материалы по теме
В Дагестане на 103-м году жизни умер Герой России Ибрагим-Паша Садыков
Общество
В зоне военной операции погиб Герой России из Дагестана Муслим Муслимов
Политика
В Курской области погиб Герой России Тибилов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Вашингтон поддержал отмену бойкота россиян на Паралимпиаде Политика, 12:51
В Дели предупредили о риске теракта на фоне проведения саммита по ИИ Политика, 12:50
Армия России взяла под контроль село Карповка в ДНР Политика, 12:47
Посол США поддержал претензии Израиля на земли от Нила до Евфрата Политика, 12:43
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира Спорт, 12:36
Как США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео Политика, 12:35
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
WSJ рассказала о вырвавшихся на свободу боевиках ИГ в Сирии Политика, 12:14
Сила слабых связей: как малознакомые люди делают нашу жизнь лучше Образование, 12:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Над территорией Ульяновской области сбили беспилотник Политика, 12:08
Спортсменка чуть не лишилась глаза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:02
На Байкале шесть человек спасли из двух частично затонувших машин Общество, 12:00
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов Политика, 12:00