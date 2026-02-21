Звание Героя России присвоили 19-летнему военному с позывным Крош

Сергей Крашенинников (Фото: Минобороны России)

Звание Героя России присвоили 19-летнему Сергею Крашенинникову за участие в освобождении Курской области, сообщил губернатор Владимир Солодов.

Уроженец Камчатского края с позывным Крош командовал штурмовой группой батальона «Арктический», его подразделение заняло восемь укрепленных пунктов и удерживало их 52 дня.

«Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным Крош, по указу президента России удостоен звания Героя России», — написал глава региона.

Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, солдаты ВСУ заняли 1268 кв. км (площадь субъекта — 29,9 тыс. кв. км). О полном освобождении региона Генштаб отчитался 26 апреля следующего года.

Всего в ходе вторжения погиб 331 человек, еще свыше 550 пострадали.