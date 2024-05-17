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Новое правительство 2024 ,  
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Мишустин распределил полномочия между вице-премьерами

Сюжет
Новое правительство 2024
Первый вице-премьер Мантуров будет курировать промышленность и технологическое развитие, вице-премьер Савельев отвечать за транспорт, Патрушев — за АПК. В ведение Голиковой передали агентство по делам национальностей
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями в новом правительстве, которое приступило к работе в середине мая, сообщил пресс-секретарь кабмина Борис Беляков.

  • Первый вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за общую координацию работы по технологическому развитию, вопросы государственной политики в области промышленности, технического регулирования, выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа.
  • В ведение Татьяны Голиковой передано Федеральное агентство по делам национальностей, она продолжит курировать здравоохранение, социальное развитие, занятость, демографическую политику.
  • Дмитрию Григоренко отдано координирование цифрового развития и связи, внедрения технологий искусственного интеллекта, а также антимонопольная политика.

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  • Александр Новак продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, а также начнет отвечать за экономическую политику (в прошлом правительстве ее курировал бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов, который теперь перешел на пост министра обороны).
  • За Алексеем Оверчуком сохраняются задачи по интеграции на евразийском пространстве, участие России в Евразийском экономическом союзе и СНГ, вопросы международного сотрудничества в рамках БРИКС, ШОС и G20.
  • Дмитрий Патрушев будет курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, в том числе виноградарство и виноделие, экологию, выработку мер по предотвращению лесных пожаров, наводнений и других стихийных бедствий.
  • Виталий Савельев будет ответственным за транспорт. Он также уполномочен координировать политику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через государственную границу.
  • Марат Хуснуллин продолжит отвечать за строительство, жилищную политику, содержание, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, общественный транспорт.
  • Дмитрию Чернышенко переданы в ведение общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика, он продолжит курировать спорт и туризм.
  • Вице-премьер Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и курировать Минвостокразвития.

Госдума 13 мая утвердила всех заместителей Мишустина, которых он внес на рассмотрение в парламент, на следующий день, 14 мая, депутаты утвердили и все кандидатуры министров. 15 мая новое правительство провело первое заседание.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Михаил Мишустин Денис Мантуров Виталий Савельев Татьяна Голикова Дмитрий Григоренко Дмитрий Чернышенко Марат Хуснуллин Дмитрий Патрушев Юрий Трутнев Алексей Оверчук Александр Новак вице-премьер ...

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