 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Bloomberg узнал срок ликвидации последствий загрязнения реки Потомак

Bloomberg: ликвидация последствий загрязнения реки Потомак займет месяцы
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ликвидация последствий массового разлива сточных вод в реке Потомак возле столицы США Вашингтона займет месяцы, на это потребуется около $20 млн, пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, ремонт поврежденных линий должен завершиться к середине марта. При этом специалисты не могут точно сказать, сколько времени займет ликвидация экологического ущерба от прорыва канализации. По словам представителя коммунального предприятия DC Water, восстановление начнется не раньше завершения аварийных работ.

В DC Water отметили, что работы по восстановлению и рекультивации охватят не только зону разрушения линии канализации, но и затронут пострадавшие районы вдоль береговой линии реки и за ее пределами. По оценкам предприятия, ликвидация последствий обойдется в $20 млн.

Белый дом сообщил о беспокойстве Трампа запахом фекалий в Вашингтоне
Общество
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

Потомак — река на востоке США протяженностью около 652 км, протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На ее берегах расположен Вашингтон. Потомак играет важную роль в водоснабжении региона и считается одной из ключевых водных артерий США.

Прорыв канализационной линии в Мэриленде произошел 19 января, за несколько дней в реку попали свыше 200 млн галлонов сточных вод (около 740 млн литров). Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее катастрофой и обвинил власти штата в ненадлежащем управлении системами водоотведения.

19 февраля мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с прорывом канализации в реке. Через два дня Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в округе Колумбия (штат Вашингтон).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
река Вашингтон загрязнение канализация сточные воды
Материалы по теме
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за загрязнения Потомака
Общество
Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак
Политика
Трамп назвал катастрофой загрязнение Потомака сточными водами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
Почти половина биткоинов куплены выше текущего курса. Как пережить обвал Крипто, 16:45
Как «ужасные» брянские панки Kick Chill попали в фильм «Здесь был Юра» Стиль, 16:43
Люксовый бренд Aston Martin сократит штат из-за пошлин Трампа на авто Экономика, 16:42
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза» Бизнес, 16:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:39
Экс-игрок сборной России оценил роль Хайкина в успехах норвежского клуба Спорт, 16:36
Пять крупных криптовалют рухнули почти на 100% от рекорда Крипто, 16:33
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Победитель Олимпиады Шайдоров не попал в заявку на чемпионат мира Спорт, 16:30
МИД Германии заявил о снятии с повестки темы российских активов Политика, 16:30
В КБР осудят начальника обрушившейся канатной дороги Общество, 16:29
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции Экономика, 16:29
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
В Минцифры объяснили предложение ввести сбор с операторов доставки Технологии и медиа, 16:21
Цифровую платформу МТС Exolve включили в реестр российского ПО Пресс-релиз, 16:20