Bloomberg узнал срок ликвидации последствий загрязнения реки Потомак

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ликвидация последствий массового разлива сточных вод в реке Потомак возле столицы США Вашингтона займет месяцы, на это потребуется около $20 млн, пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, ремонт поврежденных линий должен завершиться к середине марта. При этом специалисты не могут точно сказать, сколько времени займет ликвидация экологического ущерба от прорыва канализации. По словам представителя коммунального предприятия DC Water, восстановление начнется не раньше завершения аварийных работ.

В DC Water отметили, что работы по восстановлению и рекультивации охватят не только зону разрушения линии канализации, но и затронут пострадавшие районы вдоль береговой линии реки и за ее пределами. По оценкам предприятия, ликвидация последствий обойдется в $20 млн.

Потомак — река на востоке США протяженностью около 652 км, протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На ее берегах расположен Вашингтон. Потомак играет важную роль в водоснабжении региона и считается одной из ключевых водных артерий США.

Прорыв канализационной линии в Мэриленде произошел 19 января, за несколько дней в реку попали свыше 200 млн галлонов сточных вод (около 740 млн литров). Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее катастрофой и обвинил власти штата в ненадлежащем управлении системами водоотведения.

19 февраля мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с прорывом канализации в реке. Через два дня Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в округе Колумбия (штат Вашингтон).