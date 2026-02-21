Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за загрязнения Потомака

Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в округе Колумбия (штат Вашингтон) в связи с загрязнением сточными водами реки Потомак, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

В ведомстве подчеркнули, что действия президента наделяют агентство полномочиями координировать все меры по оказанию помощи и защите населения. Марка О'Хэнлона назначили сотрудником-координатором операций по реагированию в пострадавшем районе.

17 февраля Трамп сообщил о масштабной экологической катастрофе в реке Потомак. Из-за прорыва канализационной линии в штате Мэриленд в реку были сброшены миллионы галлонов (один галлон равен примерно 3,7 л) неочищенных сточных вод. Республиканец возложил ответственность на власти штата и лично на губернатора, обвинив их в плохом управлении системой водоотведения.

Потомак — река на востоке США протяженностью около 652 км, протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На ее берегах расположен Вашингтон. Потомак играет важную роль в водоснабжении региона и считается одной из ключевых водных артерий США.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что водоснабжение и инфраструктура штата Мэриленд, где произошел прорыв канализации, «остро» нуждаются в ремонте. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила режим чрезвычайной ситуации.