Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с экологической аварией в районе реки Потомак, вызванной прорывом крупного канализационного коллектора. Об этом сообщается в подписанном ею распоряжении.
Боузер поручила городским властям «активировать и координировать соглашения о взаимной помощи между округом Колумбия и федеральными, штатными или местными органами власти по мере необходимости для оказания помощи в реагировании округа на инцидент». Документ действует в течение 15 дней.
Мэр также направила указания по проведению мониторинга воды в реке Потомак для защиты окружающей среды и здоровья граждан, а также по предоставлению жителям рекомендаций по обеспечению личной безопасности.
Кроме того, Боузер потребовала от федерального правительства 100-процентного возмещения расходов, понесенных округом и управлением водоснабжения и канализации округа Колумбия DC Water.
17 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о масштабной катастрофе в реке Потомак. По его словам, в реку были сброшены миллионы галлонов (один галлон равен 4,55 л) неочищенных сточных вод. Трамп возложил ответственность за произошедшее на власти штата, в частности на губернатора Мэриленда Уэса Мура, обвинив их в ненадлежащем управлении системами водоотведения.
