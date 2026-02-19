 Перейти к основному контенту
Политика


Мэр Вашингтона объявила режим ЧС из-за прорыва канализации у реки Потомак

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с экологической аварией в районе реки Потомак, вызванной прорывом крупного канализационного коллектора. Об этом сообщается в подписанном ею распоряжении.

Боузер поручила городским властям «активировать и координировать соглашения о взаимной помощи между округом Колумбия и федеральными, штатными или местными органами власти по мере необходимости для оказания помощи в реагировании округа на инцидент». Документ действует в течение 15 дней.

Белый дом сообщил о беспокойстве Трампа запахом фекалий в Вашингтоне
Общество
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

Мэр также направила указания по проведению мониторинга воды в реке Потомак для защиты окружающей среды и здоровья граждан, а также по предоставлению жителям рекомендаций по обеспечению личной безопасности.

Кроме того, Боузер потребовала от федерального правительства 100-процентного возмещения расходов, понесенных округом и управлением водоснабжения и канализации округа Колумбия DC Water.

17 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о масштабной катастрофе в реке Потомак. По его словам, в реку были сброшены миллионы галлонов (один галлон равен 4,55 л) неочищенных сточных вод. Трамп возложил ответственность за произошедшее на власти штата, в частности на губернатора Мэриленда Уэса Мура, обвинив их в ненадлежащем управлении системами водоотведения.

