Общество⁠,
0

Белый дом сообщил о беспокойстве Трампа запахом фекалий в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп обеспокоен тем, что к празднованию 250-летия США в Вашингтоне будет пахнуть фекалиями из-за прорыва канализационной линии, приведшего к загрязнению реки Потомак, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В ходе брифинга журналист поинтересовался, беспокоит ли президента, что в преддверии 250-летия США, когда в Вашингтон приедут «люди со всего мира», будет пахнуть фекалиями  американская столица расположена на берегах Потомака.

«Его это беспокоит, поэтому федеральное правительство хочет это исправить. И мы надеемся, что местные власти будут сотрудничать с нами в этом», — ответила Ливитт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что водоснабжение и инфраструктура штата Мэриленд, где произошел прорыв канализации, «остро» нуждаются в ремонте. Продолжив, она назвала случившиеся экологической катастрофой и выразила надежду на то, что губернатор Уэс Мур попросит Трампа вмешаться.

«Давайте все будем надеяться и молиться, что этот губернатор поступит правильно и попросит президента Трампа вмешаться, потому что это будет экологическая катастрофа, если федеральное правительство не вмешается», — сказала Ливитт.

Потомак — река на востоке США протяженностью около 652 км, протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На ее берегах расположен Вашингтон. Потомак играет важную роль в водоснабжении региона и считается одной из ключевых водных артерий США.

Ранее Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе в река Потомак из-за прорыва канализации в Мэриленде. По словам республиканца, в реку попали миллионы галлонов (один галлон равен 4,55 л) неочищенных сточных вод. Он возложил ответственность на власти штата и лично на губернатора, обвинив их в плохом управлении системой водоотведения.

Глава Белого дома отметил, что поручил федеральным ведомствам взять ситуацию под контроль, поскольку власти штата не запросили экстренную помощь.

Полина Дуганова
Дональд Трамп США Вашингтон прорыв трубы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
