Белый дом сообщил о беспокойстве Трампа запахом фекалий в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп обеспокоен тем, что к празднованию 250-летия США в Вашингтоне будет пахнуть фекалиями из-за прорыва канализационной линии, приведшего к загрязнению реки Потомак, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В ходе брифинга журналист поинтересовался, беспокоит ли президента, что в преддверии 250-летия США, когда в Вашингтон приедут «люди со всего мира», будет пахнуть фекалиями — американская столица расположена на берегах Потомака.

«Его это беспокоит, поэтому федеральное правительство хочет это исправить. И мы надеемся, что местные власти будут сотрудничать с нами в этом», — ответила Ливитт.

Пресс-секретарь подчеркнула, что водоснабжение и инфраструктура штата Мэриленд, где произошел прорыв канализации, «остро» нуждаются в ремонте. Продолжив, она назвала случившиеся экологической катастрофой и выразила надежду на то, что губернатор Уэс Мур попросит Трампа вмешаться.

«Давайте все будем надеяться и молиться, что этот губернатор поступит правильно и попросит президента Трампа вмешаться, потому что это будет экологическая катастрофа, если федеральное правительство не вмешается», — сказала Ливитт.

Потомак — река на востоке США протяженностью около 652 км, протекает через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На ее берегах расположен Вашингтон. Потомак играет важную роль в водоснабжении региона и считается одной из ключевых водных артерий США.

Ранее Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе в река Потомак из-за прорыва канализации в Мэриленде. По словам республиканца, в реку попали миллионы галлонов (один галлон равен 4,55 л) неочищенных сточных вод. Он возложил ответственность на власти штата и лично на губернатора, обвинив их в плохом управлении системой водоотведения.

Глава Белого дома отметил, что поручил федеральным ведомствам взять ситуацию под контроль, поскольку власти штата не запросили экстренную помощь.