Политика⁠,
0

Трамп назвал катастрофой загрязнение Потомака сточными водами

Трамп назвал экологической катастрофой загрязнение Потомака сточными водами

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе в реке Потомак из-за прорыва канализационной линии в штате Мэриленд. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

По его словам, в реку были сброшены миллионы галлонов (один галлон равен 4,55 л.) неочищенных сточных вод. Республиканец возложил ответственность за произошедшее на власти штата, в частности на губернатора Мэриленда Уэса Мура, обвинив их в ненадлежащем управлении системами водоотведения.

Потомак — река на востоке США протяженностью около 652 км, протекающая через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На берегах Потомака расположен Вашингтон, река играет важную роль в водоснабжении региона и считается одной из ключевых водных артерий США.

На службе экологии: как новые технологии защищают окружающую среду
Национальные проекты
Фото:Геоскан

Президент сообщил, что поручил федеральным ведомствам обеспечить координацию и контроль мер по защите реки,. По его словам, федеральное правительство вынуждено вмешаться, поскольку власти штата не запросили экстренную помощь. Трамп отметил, что ключевую роль в координации реагирования сыграет Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Весной 2025 года министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал в X фотографии семейного отдыха в парке Рок-Крик в округе Колумбия, где он купался в притоке реки Потомак. Издание People тогда отметило, что купание в этом водоеме запрещено из-за высокого уровня загрязнения сточными водами и из-за инфекционных патогенов в ручье.

По данным The Hill, в округе Колумбия купание в большинстве рек запрещено с начала 1970-х годов из-за устаревшей канализационной системы и постоянного загрязнения.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Плугина Ирина
Дональд Трамп Экология США сточные воды канализация Мэриленд
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
