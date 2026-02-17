Трамп назвал катастрофой загрязнение Потомака сточными водами

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе в реке Потомак из-за прорыва канализационной линии в штате Мэриленд. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

По его словам, в реку были сброшены миллионы галлонов (один галлон равен 4,55 л.) неочищенных сточных вод. Республиканец возложил ответственность за произошедшее на власти штата, в частности на губернатора Мэриленда Уэса Мура, обвинив их в ненадлежащем управлении системами водоотведения.

Потомак — река на востоке США протяженностью около 652 км, протекающая через штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. На берегах Потомака расположен Вашингтон, река играет важную роль в водоснабжении региона и считается одной из ключевых водных артерий США.

Президент сообщил, что поручил федеральным ведомствам обеспечить координацию и контроль мер по защите реки,. По его словам, федеральное правительство вынуждено вмешаться, поскольку власти штата не запросили экстренную помощь. Трамп отметил, что ключевую роль в координации реагирования сыграет Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

Весной 2025 года министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал в X фотографии семейного отдыха в парке Рок-Крик в округе Колумбия, где он купался в притоке реки Потомак. Издание People тогда отметило, что купание в этом водоеме запрещено из-за высокого уровня загрязнения сточными водами и из-за инфекционных патогенов в ручье.

По данным The Hill, в округе Колумбия купание в большинстве рек запрещено с начала 1970-х годов из-за устаревшей канализационной системы и постоянного загрязнения.