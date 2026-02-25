Azur Air изменила расписание рейсов в Таиланд и из него
Авиакомпания Azur Air внесла изменения в расписание ряда рейсов в Таиланд и обратно «по технической причине», сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Перенесено время вылета следующих рейсов:
- ZF-2901 Москва — Пхукет;
- ZF-2902 Пхукет — Москва;
- ZF-2837 Екатеринбург — Паттайя;
- ZF-2838 Паттайя — Екатеринбург;
- ZF-2927 Уфа — Пхукет;
- ZF-2928 Пхукет — Уфа;
- ZF-2986 Пхукет — Сургут.
Пассажиры уже оповещены о новом времени вылета, а на случай прибытия к ранее актуальному времени на месте работают представители авиакомпании. Всем пассажирам предоставляются прохладительные напитки, горячее питание и при необходимости размещение в гостиницах.
Корректировки направлены на минимизацию задержек и улучшение стабильности полетной программы, сообщили в компании.
Утром 25 февраля телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что в аэропорту Пхукета задержаны три рейса Azur Air, один — в Паттайе, а также как минимум три рейса из России.
О том, что Azur Air планирует сократить рейсы в Таиланд из-за сложностей с авиатехникой, гендиректор перевозчика сообщил еще в начале февраля.
В конце января самолеты компании Azur Air дважды совершали незапланированную посадку — речь идет о рейсах из Пхукета в Барнаул и из Нячанга в Иркутск.
