В Пекине призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

Мао Нин (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Globa Look Press)

Необходимо неукоснительно соблюдать обязательства в области нераспространения ядерного оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай всегда считал, что ядерное оружие не должно быть применено, ядерная война не должна вестись», — заявила она.

Так Мао прокомментировала информацию Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Лондон и Париж планируют тайно предоставить ядерное оружие Украине. Великобритания и Франция эти данные опровергли, в Киеве назвали «абсурдными».

«Диалог по украинскому кризису начался, и есть надежда, что стороны смогут воспользоваться этой возможностью и достичь <...> прочного мирного соглашения. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к недопониманию, просчетам и даже эскалации», — сказала дипломат.

Комментируя новые санкции Великобритании против России, Мао подчеркнула, что КНР «решительно осуждает» их, а сотрудничество между Китаем и Россией не должно быть нарушено или как-либо затронуто. «Китай всегда выступал за мирные переговоры и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения», — указала дипломат.

Россия неоднократно отмечала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступала против нее.