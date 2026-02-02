Великобритания решила выслать российского дипломата

Лондон отозвал лицензию у российского дипломата. Это стало ответом на отзыв аккредитации и высылку сотрудника посольства Британии, которого обвинили в работе на британские спецслужбы. Москва грозила ответом в случае эскалации

Великобритания вышлет российского дипломата, объявило британское правительство. У него отозвали лицензию.

В сообщении говорится, что решение было принято в ответ на российские меры. В середине января ФСБ сообщила, что секретарь отдела посольства в Москве сотрудничал с британскими спецслужбами. Речь шла о втором секретаре административно-хозяйственного отдела посольства Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию в течение двух недель.

В связи с этим российского посла в Британии Андрея Келина вызвали в Форин-офис, где «высокопоставленный сотрудник» британского МИДа «ясно дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства», и сообщил об ответной мере, говорится в заявлении Лондона.

«Мы самым решительным образом осуждаем неспровоцированное и неоправданное решение России о высылке британского дипломата в прошлом месяце и ее необоснованные обвинения в адрес наших сотрудников. <...> Вызывает глубокое разочарование тот факт, что Россия постоянно стремится нарушить работу дипломатических представительств Великобритании», — заявили в Форин-офисе, подчеркнув, что любые дальнейшие действия Москвы будут рассматриваться как эскалация и на них будет дан ответ.

После заявления ФСБ о том, что сотрудник британских спецслужб действовал под прикрытием работника посольства, в российский МИД вызвали временного поверенного в делах Британии в России Дейни Долакиа. Ей выразили протест, заявив, что в Москве «не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб». МИД России также предупредил о готовности дать зеркальный ответ, «если Лондон пойдет на эскалацию ситуации».