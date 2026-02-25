Трамп объявит о своих планах по Ирану в обращении к конгрессу

Трамп расскажет о своих планах в отношении Ирана в обращении к конгрессу

В ходе выступления с ежегодным посланием конгрессу (State of the Union) президент США Дональд Трамп намерен озвучить свои планы в отношении Ирана, сообщают Reuters и CNN со ссылкой на источники.

Выступление, отмечает Reuters, может стать первой публичной возможностью Трампа обосновать необходимость военной интервенции. CNN подчеркивает, что до сих пор глава Белого дома публично не объяснял ни необходимость вторжения в Иран, ни причин для срочных действий.

Республиканец обратится к членам обеих палат конгресса с ежегодным посланием о положении страны и планах работы своей администрации во вторник в 21:00 по местному времени (05:00 мск, среда). Его выступление будет в целом фокусироваться на внутренних экономических делах, отмечает CNN.

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном возросла после разгона массовых протестов в Иране в январе, на фоне чего США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке. Ситуацию также осложняют разногласия по иранской ядерной программе. Иран заявляет о праве продолжать обогащение урана. По данным Axios, США готовы рассмотреть вариант «символического» обогащения при условии отсутствия пути к созданию ядерного оружия.

Трамп допускал возможность ограниченного удара по Ирану для давления с целью заключения сделки, а 19 февраля заявил, что мир узнает о судьбе Ирана через десять дней.