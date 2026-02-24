Экс-главком НАТО назвал три варианта атаки США на Иран

Чтобы надавить на Иран и вынудить его отказаться от ядерной программы, США могут нанести ограниченные удары или начать крупную военную операцию. Есть и альтернативный вариант: кибератаки и информационная война, пишет Bloomberg

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Кибератаки и информационная война, ограниченные удары и крупная военная операция на несколько недель: такие три варианта давления на Иран для его отказа от ядерной программы есть у США, считает бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Об этом он написал в колонке для Bloomberg.

По оценкам Ставридиса, первый вариант подразумевает «некинетическую войну». В этом случае Штаты отказываются от удара по Ирану. Вместо этого они могут прибегнуть к кибератакам для снижения оборонных возможностей республики. Кроме того, Вашингтон может развернуть кампанию пропаганды, а также нелегально отправить больше терминалов Starlink, чтобы помочь обходить блокировки интернета.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ранее в феврале сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа тайно отправила в Иран около 6 тыс. таких терминалов во время отключений интернета из-за массовых протестов. При этом в республике владение таким оборудованием незаконно и грозит многолетним тюремным заключением.

Помимо того, по мнению экс-главкома НАТО, США могут задействовать так называемый дискомбобулятор. Это секретное оружие, которое Штаты использовали в ходе военной операции в Венесуэле в минувшем январе. Вашингтон может снова применить его для снижения работоспособности микрочипов в ключевых системах Ирана.

Второй вариант предполагает ограниченные удары. Трамп ранее публично говорил, что рассматривает такую возможность для принуждения Тегерана к заключению сделки. Эта стратегия может включать атаки по военным объектам Ирана, включая центры командования и управления, производственные площадки и позиции баллистических ракет, написал Bloomberg. Также издание не исключило, что целью Вашингтона может стать верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Если США решатся на ограниченный удар, боевые действия будут продолжаться день или два, указывают авторы материала.

Третий вариант — масштабная операция продолжительностью несколько недель, направленная на убийство светских и религиозных лидеров республики. Также такой исход может предполагать окончательное разрушение ядерной программы Ирана, а также удары по объектам энергосистемы, добычи нефти и ее переработки и атаки на военно-морские и водные объекты в Персидском заливе и Индийском океане.

Ранее Financial Times со ссылкой на израильскую разведку сообщила, что военного потенциала США хватит на четыре-пять дней массированных бомбардировок Ирана или на неделю менее интенсивных ударов. По словам собеседника издания, прибытие на Ближний Восток уже второй ударной группы во главе с авианосцем этого не изменит.