Политика⁠,
0

Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше заменить арест на залог

Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Защита российского археолога Александра Бутягина попросила польский суд изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог в 50 тыс. злотых (около 1,1 млн руб.), полицейский надзор и запрет покидать страну. Об этом сообщила судья Маданна Пекарская-Дронжек, передает «РИА Новости».

Апелляционный суд Варшавы 24 февраля начал рассмотрение жалобы защиты на продление ареста Бутягина. По словам судьи, защита сообщила, что Бутягин готов приходить на каждое заседание и имеет место пребывания в Польше.

Адвокат Бутягина Адам Доманьский заявил в суде, что содержание под стражей нецелесообразно. Он отметил, что Бутягин знал о преследовании на Украине, но не скрывался в России.

«Поведение такого рода гарантирует, что пан Бутягин не будет скрываться и затруднять ведение дела об экстрадиции», — подчеркнул адвокат.

Доманьский также сообщил, что в Варшаве арендовано жилье, где Бутягин может проживать на время процесса.

Захарова рассказала о помощи МИДа задержанному в Польше археологу
Политика
Александр Бутягин

В начале декабря Бутягина задержали в Польше по запросу Киева — украинская сторона связывает дело с археологическими работами в Крыму и считает их «незаконными».

Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией и заявляет, что раскопки в Мирмекие (Мирмекионе) привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает претензии Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл задержание археолога «правовым произволом».

В январе в МИД России был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский — ему выразили решительный протест в связи с задержанием Бутягина.

10 февраля суд Варшавы отказал в удовлетворении жалобы на арест российского археолога. Первоначально окружной суд арестовал Бутягина на 30 дней, а затем продлил меру содержания под стражей до 4 марта — апелляционный суд подтвердил это решение.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

