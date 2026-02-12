Захарова рассказала о помощи МИДа задержанному в Польше археологу

Александр Бутягин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

МИД России делает все возможное, чтобы помочь российскому археологу Александру Бутягину, которого задержали в Польше по запросу Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона задействует «весь дипломатический инструментарий».

«Представители посольства России в Варшаве оказывают ему всю необходимую помощь в рамках своей компетенции, находятся в постоянном контакте с его адвокатами, помогают в передаче информации родственникам», — сказала Захарова.

Она также сообщила, что польской стороне передали документы, согласно которым Бутягин с 1999 по 2025 год проводил археологические раскопки в Крыму «в строгом соответствии с существующими правилами».

В начале декабря Бутягина задержали в Польше по запросу Киева — украинская сторона связывает дело с археологическими работами в Крыму и считает их «незаконными».

Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией и заявляет, что раскопки в Мирмекие (Мирмекионе) привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает претензии Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл задержание археолога «правовым произволом».

В январе в МИД России был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский — ему выразили решительный протест в связи с задержанием Бутягина.

10 февраля суд Варшавы отказал в удовлетворении жалобы на арест российского археолога. Первоначально окружной суд арестовал Бутягина на 30 дней, а затем продлил меру содержания под стражей до 4 марта. Во вторник апелляционный суд подтвердил это решение.