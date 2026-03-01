Собственников земли обязали уничтожать борщевик и один вид клена

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Входит в сюжет Новые законы в России В этой статье

Собственники земельных участков в России теперь обязаны защищать их территорию от борщевика и других инвазивных растений. Об этом говорится во вступивших с 1 марта изменениях в Земельный кодекс. Теперь собственники всех земельных участков обязаны защищать их территорию от борщевика и других инвазивных растений.

Согласно поправкам, борьба с чужеродными растениями возложена на собственников и арендаторов, а также обладателей публичных сервитутов. К ним относятся, например, компании, которые эксплуатируют земли под дороги, трубопроводы или линии электропередачи.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, в случае неисполнений требований владельцу будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП). Для физических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 700 тыс. руб.

Государство также может забрать земельный участок, если владелец не защищает его от распространения инвазивных растений, следует из документа.

В тексте закона поясняется, что чужеродными, или инвазивными, являются растения любых видов, сортов или типов, которые обитают за пределами естественного ареала и чье распространение и численность создают угрозу окружающей среде, биоразнообразию, сохранению естественных экологических систем, а также жизни или здоровью граждан. Кроме того, такие растения причиняют вред отдельным отраслям экономики.

Перечень таких растений будут устанавливать местные органы субъектов России. Меры по борьбе с инвазивными видами в лесах и на особо охраняемых природных территориях будут определены федеральными законами, следует из закона. К типу инвазивных, в том числе, относится борщевик Сосновского, сообщал Россельхознадзор.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое растение, которое достигает в высоту 3–5 м. При контакте в солнечное время оно способно вызывать долго незаживающие ожоги, отличается также повышенной репродуктивной способностью и устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям. В 2015 году борщевик официально был признан https://antiborschevik.info/status_law сорняком и утратил статус сельскохозяйственной культуры.

Ранее Рослесхоз, помимо борщевика Сосновского, включил в список опасных для леса растений ясенелистный (американский) клен. В приказе значатся 15 районов, в которых необходимо остановить распространение этих растений и уничтожить их.