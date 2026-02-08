Ученые объяснили, зачем к борщевику приравняли «захватывающий земли» клен

Фото: Volker Lautenbach / imageBROKER.com / Global Look Press

Американский яснелистый клен «внедряется в природное сообщество, во многих регионах, в поймах рек, он вытесняет исходные растения, которые у нас растут», рассказал РБК директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб. Так он объяснил сообщения о том, что россиянам грозит штраф до 700 тыс. руб. не только за борщевик на земельном участке, но и американский клен.

«Ну и дальше он не пускает под себя привычные виды травянистых растений, там создается мертвый покров, и он постепенно разъедает экосистему и вытесняет местные виды, и сам собой их заменяет», — рассказал Владимир Чуб. По его словам, «это жутко живучее растение», и с ним очень сложно бороться в городах — вырубка не помогает — «многоствольное дерево, нарастает снова».

Такой клен очень быстро растет и дает очень много семян, рассказал РБК эксперт в области ландшафтного дизайна, создатель сети парков «Сады мечты», Денис Сафронов. «Это дает ему преимущество при захвате новых территорий», — добавил он.

«Семена образуют пустыри, или где пустырное место есть, попадают семена, вы не успеете обернуться, как это все зарастает вот этим кленом. Мы считаем, что это решение совершенно правильное. Он малоуправляемый, быстро растущий, хрупкий и как сорное растение. Естественно, ненужные листья, ненужная древесина в городе, которую потом девать некуда», — рассказал РБК кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель селекционно-творческой группы «Русская сирень» Сергей Аладин.

Рослесхоз постановил включить ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского в список опасных для леса растений. Ведомство считает, что необходимо «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района». Таких районов в России — 43, включая лесостепной район европейской части России и Северо-Кавказский горный район.

Американский (ясенелистный) клен — листопадное дерево, вид рода Клен семейства Сапиндовые. Происходит из Северной Америки. Преднамеренно интродуцирован в Европу в XVII веке. В России произрастает с 1796 года. Клен широко расселился от Калининграда до Дальнего Востока. В европейской части РФ он встречается от Архангельска до предгорий Северного Кавказа, в 39 областях зарегистрирован как инвазионный вид. На Среднем Урале и на юге Сибири вид встречается практически повсеместно.

В России с 1 марта 2026 года начнет действовать закон, в соответствии с которым гражданам, у которых на участке растут опасные виды растений, грозит штраф до 700 тыс. руб. Среди опасных растений в России принято выделять борщевик, с которым крайне сложно бороться.

Борщевик — род растений, входящий в семейство зонтичные. Согласно современным данным, он включает 147 подтвержденных видов. Большинство из них произрастает в регионах с умеренным климатом Восточного полушария, и лишь один вид встречается в Северной Америке. Однако определенная группа видов борщевика (относящаяся к секции Pubescentia) представляет опасность, так как содержит особые вещества — фуранокумарины. Эти соединения способны повышать чувствительность кожи к солнечному свету, что приводит к серьезным воспалительным поражениям (фитофотодерматиту). Контакт с такими видами может также вызывать серьезные заболевания у людей и животных.