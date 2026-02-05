В России с 1 марта начнет действовать закон о штрафах за инвазивные растения

Россиянам напомнили о штрафе до ₽700 тыс. за борщевик и американский клен

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России с 1 марта 2026 года начнет действовать федеральный закон № 294, согласно которому гражданам, на чьих участках растут опасные инвазивные виды растений, грозит до 700 тыс. руб. штрафа. Президент России Владимир Путин подписал его в июле 2025 года.

Так, за невырубку борщевика Сосновского и американского клена физическому лицу будет грозить штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Более высокой сумма штрафа будет для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Наиболее высокой — для юридических лиц (от 400 тыс. до 700 тыс. руб.).

Закон обязывает владельцев земельных участков бороться с борщевиком и другими опасными видами чужеродных растений. До его вступления в силу борьба с сорными растениями контролируется только на сельскохозяйственных землях.

Размер предусмотренных штрафов регионы смогут определять самостоятельно. То же самое касается и списка опасных инвазивных растений: перечень таких каждый регион сможет создавать самостоятельно.

Ранее в списке опасных инвазивных растений не значился ясенелистный (американский) клен, однако в начале февраля Рослесхоз постановил включить его в перечень опасных для леса растений. Теперь американский клен будет считаться таковым в 43 районах, включая Лесостепной район европейской части России и Северо-Кавказский горный район.