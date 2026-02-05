Рослесхоз включил американский клен в перечень вредных растений для лесов

Фото: Matt Lavin / Wikipedia

Рослесхоз постановил включить ясенелистный (американский) клен и борщевик Сосновского в список опасных для леса растений. Об этом сообщается в приказе по утверждению перечня инвазивных растений. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В приказе уточняется, что необходимо «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района». В списке, прикрепленном к документу, значатся 43 таких района, включая Лесостепной район европейской части России и Северо-Кавказский горный район.

Американский (ясенелистный) клен — листопадное дерево, вид рода Клен семейства Сапиндовые. Происходит из Северной Америки. Преднамеренно интродуцирован в Европу в XVII веке. В России произрастает с 1796 года. Клен широко расселился от Калининграда до Дальнего Востока. В европейской части РФ он встречается от Архангельска до предгорий Северного Кавказа, в 39 областях зарегистрирован как инвазионный вид. На Среднем Урале и на юге Сибири вид встречается практически повсеместно.

Документ разработан в целях исполнения федерального закона 294, который президент России Владимир Путин подписал в конце июля 2025 года. Этот закон обязывает владельцев земельных участков и обладателей права ограниченного пользования чужими земельными участками уничтожать борщевик и другие инвазивные растения. Если требования не выполняется, виновнику грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб., если он физическое лицо, от 50 тыс. до 100 тыс. руб., если это должностное лицо. За невыполнение правил юридическим лицам грозит от 400 тыс. до 700 тыс. руб.

Закон вступает в силу с 1 марта. До его вступления в силу борьба с сорными растениями контролируется только на сельскохозяйственных землях. С 1 марта убирать борщевик и американский клен на своих участках предстоит владельцам частных земельных угодий.