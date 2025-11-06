 Перейти к основному контенту
Россиян предупредили о штрафе в размере 700 тыс. руб. за борщевик

В Госдуме напомнили о новых штрафах за борщевик на земельных участках
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России с 1 марта 2026 года начнет действовать закон, в соответствии с которым гражданам, у которых на участке растут опасные виды растений, включая борщевик, грозит штраф до 700 тыс. руб., рассказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, президент России Владимир Путин подписал в конце июля. Колунов напомнил, что до вступления закона в силу борьба с сорными растениями контролируется только на сельскохозяйственных землях.

Глава Ленобласти предложил изымать заросшие борщевиком сельхозземли
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«С 1 марта 2026 года обладатели любых земельных участков будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф. Для физических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 тыс. до 700 тыс. руб.», — сказал Колунов.

Борщевик — это род растений, входящий в семейство зонтичные. Согласно современным данным, он включает 147 подтвержденных видов. Большинство из них произрастает в регионах с умеренным климатом Восточного полушария, и лишь один вид встречается в Северной Америке.

Однако определенная группа видов борщевика (относящаяся к секции Pubescentia) представляет опасность, так как содержит особые вещества — фуранокумарины. Эти соединения способны повышать чувствительность кожи к солнечному свету, что приводит к серьезным воспалительным поражениям (фитофотодерматиту). Контакт с такими видами может также вызывать серьезные заболевания у людей и животных.

Депутат отметил, что регионы смогут самостоятельно определять размер штрафов. Также им разрешат создать собственный перечень опасных растений. «Все для того, чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии», — заключил он.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Ксения Потрошилина
борщевик огород штраф
