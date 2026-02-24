 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране

Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране
Video

Армейский вертолет упал на рынке фруктов и овощей в Дарче в провинции (остане) Исфахан в центральной части Ирана, четверо погибли, один человек ранен. Об этом сообщает информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA).

Вертолет упал на рынок в результате технической неисправности, погибли штурман, пилот, два торговца, один человек ранен. Рынок также пострадал.

На месте работают спасатели, они тушат пожар.

Пилот погиб во время крушения самолета ВВС Ирана
Общество
Фото:Borna_Mirahmadian / Shutterstock

Генеральный прокурор в Исфахане сообщил о возбуждении судебного дела для расследования крушения армейского вертолета.

Ранее, 19 февраля, учебно-тренировочный самолет ВВС Ирана потерпел крушение в иранском городе Хамадане во время учебной миссии. На борту были два пилота, один из которых погиб.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Иран вертолеты рынок
