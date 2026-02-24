Военный вертолет упал на овощной рынок в Иране
Армейский вертолет упал на рынке фруктов и овощей в Дарче в провинции (остане) Исфахан в центральной части Ирана, четверо погибли, один человек ранен. Об этом сообщает информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA).
Вертолет упал на рынок в результате технической неисправности, погибли штурман, пилот, два торговца, один человек ранен. Рынок также пострадал.
На месте работают спасатели, они тушат пожар.
Генеральный прокурор в Исфахане сообщил о возбуждении судебного дела для расследования крушения армейского вертолета.
Ранее, 19 февраля, учебно-тренировочный самолет ВВС Ирана потерпел крушение в иранском городе Хамадане во время учебной миссии. На борту были два пилота, один из которых погиб.
