Пилот разбившегося в Приамурье вертолета не имел права им управлять

Фото: МЧС Амурской области

Пилот разбившегося в Амурской области вертолета Robinson не имел права управлять воздушным судном, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Полет проходил без уведомления органов аэронавигации, а на самом судне отсутствовали регистрационные знаки.

«Воздушное судно принадлежало погибшему пилоту, который не имел права управления им, полет осуществлен без уведомления органов аэронавигации, вертолет не был официально зарегистрирован в установленном порядке», — говорится в сообщении ведомства.

Катастрофа произошла 20 февраля (по московскому времени). Вертолет Robinson R44 пропал в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. Судно вылетело из лесозаготовительной деляны в направлении села Ромны и не прибыло в пункт назначения.

На борту судна находились три человека — пилот, следователь СК и сотрудник МВД. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.