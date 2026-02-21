В Ямало-Ненецком округе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

В Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку, сообщила РБК Уральская транспортная прокуратура.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Ямал», вылетело из села Панаевск и направлялось в село Яр-Сале. Транспортная прокуратура организовала проверку и выясняет причины произошедшего.

«Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Как «РИА Новости» сообщили в авиакомпании, вертолет совершил посадку при взлете. Все выжили, а за пассажирами борта вылетел резервный борт из Салехарда.

Как пишет Baza, на борту находились десять человек, один из них пострадал. По данным телеграм-канала, вертолет не долетел до посадочной площадки 400 м, жестко сел и перевернулся на бок.

20 февраля (по московскому времени) в Амурской области разбился вертолет Robinson R44. На борту воздушного судна находились пилот, следователь и сотрудник МВД, все они погибли.