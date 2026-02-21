 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО. Видео
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России опубликовало видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

На кадрах видно поврежденное воздушное судно. Вертолет лежит на снегу, накренившись вперед. У него изогнуты лопасти несущего винта и сломана хвостовая балка.

Вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку утром 21 февраля. Он вылетел из поселка Панаевск и направлялся в село Яр-Сале. Все находившиеся на борту выжили, за пассажирами вылетел резервный борт из Салехарда. Транспортная прокуратура организовала проверку.

