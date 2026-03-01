МФК обязали идентифицировать заемщиков с помощью биометрии

Вступила в силу новая норма для микрофинансовых компаний (МФК). Теперь, чтобы взять микрозаем онлайн, заемщик должен предоставить биометрические данные.

Если у гражданина не оформлена биометрия, то получить деньги онлайн он не сможет. Для получения очного микрозайма биометрия не нужна.

Идентификация проводится при помощи сервиса «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие».

Мера вводится, чтобы защитить людей от мошенников, сделать невозможным получения денег без ведома человека. В 2025 году инициатива вошла в законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Центробанк поддержал идею ввода биометрии.

Микрофинансовый рынок был настроен негативно к усложнению получения денег. ЕБС (единая биометрическая система) содержит мало записей, поэтому после введения новой нормы «для 14–15 млн заемщиков МФО получение займов станет невозможным», говорил «РБК Инвестициям» генеральный директор ПАО МКК «Займер» Роман Макаров.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи микрокредитов. Согласно нововведениям, предусмотренным законом, 1 апреля 2026 года максимальная переплата по займу на срок до года составит 100%, а не 130%, как было раньше. Один заемщик сможет получить только один заем с полной стоимостью 100% годовых.

МФК не смогут выдавать новые займы гражданам, которые погасили предыдущий такой заем менее чем за четыре дня. Чтобы соблюсти новые требования МФК будут запрашивать кредитную историю заемщика.