ЦБ поддержал проверку по биометрии при выдаче микрозаймов

В Центробанке одобрили идентификацию по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн. Эта инициатива вошла в законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который рассмотрят в Госдуме 18 марта

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Центробанке поддержали идею ввести идентификацию по биометрии при выдаче микрокредитов онлайн. Об этом сообщил «Известиям» заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

«Этот процесс позволяет лучше идентифицировать личность. Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом. И, возможно, с разделением по классам МФО (микрофинансовые организации. — РБК). Потребуется обсуждение и донастройка, но это нормальный процесс», — сказал он.

Единая биометрическая система (ЕБС) — это государственная цифровая платформа, на которой собраны биометрические данные граждан. Система использует два вида данных — изображение лица и голос человека. Она была создана в 2018 году, а в 2021 году стала государственной информационной системой. Среди услуг, которые предлагает ЕБС, — бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, обслуживание в МФЦ и другие.

Эта инициатива вошла в комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством, первое чтение по которому пройдет в Госдуме во вторник, 18 марта.

Если закон примут в нынешнем виде, отметили в Минцифры, подтверждать личность при выдаче микрозайма онлайн придется с помощью «Госуслуг» и по биометрии из ЕБС. Для получения ссуды очно биометрия не потребуется. Основная цель введения биометрии при выдаче микрозаймов онлайн — обезопасить людей от мошенников, сделать невозможным оформление микрокредита без ведома человека.

В ноябре 2024 года вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о подготовке правительством совместно с правоохранительными органами и Банком России законодательных мер против кибермошенничества. Тогда речь шла о порядка 30 мерах, в частности, удаленном запрете оформления кредитов через «Госуслуги» или приложения банков, обязательных правилах по идентификации пользователей и использовании «проверенных каналов связи» госорганами, финансовыми организациями и операторами связи.

По данным Генпрокуратуры, за 11 месяцев 2024 года 85% всех мошенничеств (350 тыс.) было совершено с помощью информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. При этом, отметили в надзорном ведомстве, их количество выросло на 7,8%.